Как у казахстанцев крадут деньги, предлагая билеты на концерт Джей Ло

Концерты мировых звезд собирают много фанатов со всей страны. Однако высокий спрос на билеты и желание казахстанцев найти выгодные цены стали использовать мошенники. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Концерт Дженнифер Лопес в Астане запланирован на 1 августа 2025 года, но все билеты по первичной квоте были быстро раскуплены на официальном сайте.

Freedom Ticketon предупреждает о рисках покупки билетов на посторонних сайтах, так как на данном этапе продаются только ваучеры, а не финальные билеты.

Организаторы выявляют случаи массовой скупки билетов с использованием фейковых аккаунтов и перепродажи по завышенным ценам, обещая позже предоставить дополнительные билеты в официальной продаже.

Концерт певицы Джей Ло должен пройти в Астане 1 августа 2025 года. Это уже не первый всемирно известный исполнитель, который посещает Казахстан.

Однако ранее отмечалось, что при онлайн-продаже билетов возникли технические сложности, вызванные большим спросом. А все билеты, выделенные по первичной квоте, были моментально раскуплены на официальном сайте Freedom Ticketon.

Из-за этого казахстанцы могли попробовать найти билеты на других сайтах в Интернете.

Но как предупреждают в Freedom Ticketon, покупка билетов на концерт Дженнифер Лопес с посторонних сайтов может создать риски.

Как мошенники могут украсть деньги

"Важно отметить, что на текущем этапе зрители приобретают ваучеры, а не финальные билеты.

Процесс валидации еще продолжается, и билеты будут предоставлены за несколько дней до концерта. Поэтому покупка ваучеров у третьих лиц несет серьезный риск – можно остаться вовсе без доступа на мероприятие.

Компания настоятельно просит всех поклонников не приобретать билеты вне официального сайта Ticketon, чтобы избежать рисков мошенничества и недействительных билетов", – отмечается в обращении к казахстанцам.

Жертва мошенников. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat / Getty Images

Организаторы уже проводят работу по обнаружению случаев массовой скупки билетов с использованием фейковых и подозрительных аккаунтов. Указывается, что уже были зафиксированы случаи перепродажи ваучеров на других платформах объявлений по завышенным в несколько раз ценам.

В то же время фанатам обещают, что позже будет доступно дополнительное количество билетов в официальной продаже.

Правила онлайн-покупки билетов

Казахстанцам важно помнить, что билеты на те или иные мероприятия желательно приобретать только в официальных местах продаж (включая онлайн-платформы).

Перекупщики, предлагающие билеты по значительно более высоким ценам могут вовсе оказаться мошенниками, у которых настоящих билетов нет. А после получения денежного перевода они просто перестанут отвечать на звонки и сообщения.

Ранее продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что даст Казахстану проведение концерта Дженнифер Лопес в столице и сколько страна может заработать на этом мероприятии.

Также напомним, что в 2023 году был задержан алматинец, продававший поддельные билеты на концерт 50 Cent.