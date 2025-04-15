Джей Ло отреагировала на танцевальное приветствие ребят из Астаны
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Американская актриса и певица, мировая звезда Дженнифер Лопес, которая даст концерт в Астане, отреагировала в Instagram на приветствие юных танцоров из Казахстана, передает NUR.KZ.
Юные танцоры из столичной студии "DREAM WAY" устроили настоящее шоу под песни Лопес у Байтерека. Девочки и мальчики могут похвастаться профессиональными навыками владения хореографическим искусством.
"Джей Ло, Астана вас ждет", - отмечено в комментарии под видео.
Американская певица, которая собирается в Казахстан с концертом в августе, сделала репост видео в своем сторис. Она добавила хештег "JLo live in 2025". Отметим, что у мировой звезды 248 миллионов подписчиков в Instagram.
"Я в шоке! В сторис JLo видишь Бәйтерек!", "О боги, я у самой Джей Ло увидела этот шедевр", "Девочки, вы самые лучшие", "Открываешь сторис Джей Ло и видишь наш Байтерек", "Было бы классно, если бы они с танцевали вместе с Джей Ло", - пишут пользователи соцсети.
Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. После старта продаж, намеченного на 11 утра 11 апреля, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул.
Выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2235794-dzhey-lo-otreagirovala-na-tancevalnoe-privetstvie-devushek-iz-astany-video/