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Джей Ло отреагировала на танцевальное приветствие ребят из Астаны

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица, мировая звезда Дженнифер Лопес, которая даст концерт в Астане, отреагировала в Instagram на приветствие юных танцоров из Казахстана, передает NUR.KZ.

Юные танцоры из столичной студии "DREAM WAY" устроили настоящее шоу под песни Лопес у Байтерека. Девочки и мальчики могут похвастаться профессиональными навыками владения хореографическим искусством.

"Джей Ло, Астана вас ждет", - отмечено в комментарии под видео.

Американская певица, которая собирается в Казахстан с концертом в августе, сделала репост видео в своем сторис. Она добавила хештег "JLo live in 2025". Отметим, что у мировой звезды 248 миллионов подписчиков в Instagram.

Сторис Джей Ло
Сторис Джей Ло. Скрин: instagram.com/jlo

"Я в шоке! В сторис JLo видишь Бәйтерек!", "О боги, я у самой Джей Ло увидела этот шедевр", "Девочки, вы самые лучшие", "Открываешь сторис Джей Ло и видишь наш Байтерек", "Было бы классно, если бы они с танцевали вместе с Джей Ло", - пишут пользователи соцсети.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. После старта продаж, намеченного на 11 утра 11 апреля, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул.

Выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

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Концерт Дженнифер Лопес в Астане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2235794-dzhey-lo-otreagirovala-na-tancevalnoe-privetstvie-devushek-iz-astany-video/