День Козы Корпеш и Баян Сулу: сколько казахстанцев в этот день вступили в брак

15 апреля в Казахстане отмечается День Козы Корпеш и Баян Сулу. И сегодня несколько сотен казахстанских пар решили зарегистрировать брак, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

"15 апреля в Казахстане отмечается День влюбленных. В этот день более 500 пар подали заявки на регистрацию брака. Больше всего - в городах Алматы, Астана и Туркестанской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Всего с начала года РАГСы госкорпорации "Правительство для граждан" зарегистрировали 23 835 браков по Казахстану.

Ранее мы писали, что больше всего браков по Казахстану в прошлом году было заключено в Астане, Алматинской области и в Ұлытау.

На прошлой неделе эксперты сообщили, что казахстанские невесты стали чаще оставлять свою девичью фамилию при вступлении в брак, а также объяснили причину этой тенденции.

Ранее аналитики называли самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане. Сообщалось, что самый "урожайный" на заключение браков месяц – август, а разводиться граждане предпочитают в мае.

Мы также писали, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.

При этом в прошлом году сообщалось, что, согласно данным Petrelli Previtera, по состоянию на 4 марта 2024 года, Казахстан - второй в мире по коэффициенту разводимости после Мальдив (4,6 на 1000 человек).

По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников , отсутствие моральных ограничений, легкий процесс развода.

Позже в Бюро нацстатистики назвали недействительными ранее распространенные в Сети исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов.

А ровно год назад, феврале 2024-го, сообщалось, что в Казахстане число новых браков установило антирекорд. На тот момент показатель, по данным аналитиков Data Hub, находился на минимуме за последние 19 лет.