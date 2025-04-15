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Названы регионы, где чаще всего женятся казахстанцы

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Невеста и жених в свадебных нарядах
Молодожены. Иллюстративное фото: pixabay.com

Больше всего браков по Казахстану в прошлом году было заключено в Астане, Алматинской области и в Ұлытау, передает NUR.KZ со ссылкой Бюро национальной статистики.

Как сообщается в Telegram-канале Бюро, в прошлом году в Казахстане всего зарегистрировано 123,6 тыс. браков.

"Общий коэффициент брачности составил 6,13 на 1000 человек населения. Наибольший коэффициент брачности отмечен в Астане - 7,34, в Алматинской области - 6,98 и области Ұлытау - 6,70. Наименьший - в Западно-Казахстанской области, где показатель составил 5,58", - сказано в сообщении.

Также в Бюро рассказали, что больше всего вступивших в брак в прошлом году были в возрасте 20-24 лет, при этом средний возраст вступления в первый брак у мужчин составил 27,9 лет, а у женщин - 25,2 года. Из общего числа браков 18,2% - межэтнические.

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Кэффициент брачности по регионам Казахстана. Инфографика: Бюро национальной статистики

"41% вступивших в брак девушек имели высшее образование, из мужчин - 38%. Самое большое количество браков зарегистрировано в июле - 13 739, наименьшее - в мае (8453)", - добавили в Бюро.

На прошлой неделе эксперты сообщили, что казахстанские невесты стали чаще оставлять свою девичью фамилию при вступлении в брак, а также объяснили причину этой тенденции.

Ранее аналитики называли самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане. Сообщалось, что самый "урожайный" на заключение браков месяц – август, а разводиться граждане предпочитают в мае.

Мы также писали, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235867-nazvany-regiony-gde-chashche-vsego-zhenyatsya-kazahstancy/