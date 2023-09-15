В каком возрасте казахстанские мужчины охотнее женятся, рассказали аналитики

Молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще. Такие данные приводятся в Telegram-канале DATA HUB Powered by FCBK.

Согласно статистике, в 2022 году среди молодежи насчитывалось 107,1 тыс. невест и 100,6 тыс. женихов. Перевес в пользу прекрасного пола составил 6,4 тыс. человек, или 6,4%.

При этом аналитики отметили ряд интересных фактов. Например, на одного жениха в возрасте до 18 лет приходится 12 невест – 0,1 тыс. человек против 0,9 тыс. По мере увеличения возраста данное соотношение сокращается, а численность вступающих в брак становится больше.

В возрастную группу 18-19 лет входят 2,5 тыс. женихов и 16,5 тыс. невест. То есть доминирование женского пола – 7 к 1.

Еще менее заметным оно становится в возрастной группе 20-24 лет. Тут на одного жениха приходится 1,5 невесты – 35,5 тыс. человек против 50,5 тыс.

Далее картина меняется. Общее число молодоженов снижается, а соотношение полов становится обратным. Так, в возрасте от 25 до 29 мужчины вступают в брак почти вдвое чаще своих ровесниц – 41,2 тыс. чел. против 24,8 тыс.

В возрастной группе 30-34 лет мужской пол также отличается более высокой активностью. Тут уже на одну невесту приходится 1,5 жениха (14,4 тыс. чел. против 21,4 тыс.).

Как отметили аналитики, в каждом регионе Казахстана статистика отличается. Однако на общем фоне выделяется Алматы – тут преимущество на стороне женщин достигает самого высокого уровня – 9,3% (10,9 тыс. чел. против 10 тыс.).

При этом в Павлодарской области шансы вступить в брак в возрасте 30-34 лет у мужчин (0,8 тыс. чел.) и женщин (0,7 тыс. человек) почти одинаковые.

Отметим, что средний возраст казахстанца, вступившего в первый брак в 2022 году, составил 28 лет, а казахстанки – 25,2 года.

Статистика по Казахстану. Фото: t.me/DataHub_FCBK

Напомним, согласно статистике по итогам первого квартала 2023 года, в стране было зарегистрировано 24,5 тыс. браков — то есть на 10,6% меньше, чем годом ранее. Число разводов также сократилось на 14,6% за год. При этом нетрадиционная сексуальная ориентация одного из супругов вошла в топ 5 причин расставаний.

Среди прочих причин разводов казахстанцев числились также:

алкоголизм или наркозависимость кого-то из супругов;

насилие в семье;

увлечение азартными играми кого-то из супругов;

измена.

Наибольшее количество разводов было зарегистрировано в Алматы, Астане и Карагандинской области.