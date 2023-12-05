Самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане назвали аналитики

В Казахстане самый "урожайный" на заключение браков месяц – август, а разводиться предпочитают в мае, передает NUR.KZ со ссылкой на Ranking.kz.

Как сообщают аналитики, в сентябре текущего года было зарегистрировано 10,8 тыс. браков – на 24,7% меньше, чем августе, и на 26,9% меньше, чем в сентябре 2022 года.

Самым "урожайным" в 2023 году был август – 14,4 тыс. зарегистрированных браков. При этом наименьшее количество браков пришлось на январь – 7,6 тыс. В прошлом году больше всего зарегистрированных браков также приходилось на август (15,3 тыс.), меньше всего – на январь (7,9 тыс.).

Тем временем, по данным аналитиков, зарегистрированных разводов в сентябре этого года насчитывалось 1,3 тыс. – на 6,9% меньше, чем в августе, но на 3,5% больше, чем год назад. А вот наибольшее количество разводов в 2023 году пришлось на май – 1,6 тыс. В прошлом году разводов насчитывалось 1,8 тыс.

Сообщается, что за девять месяц с начала года в Казахстане зарегистрировали 90,3 тыс. браков – на 8,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2022-го. Из них 60,2 тыс. браков пришлось на городское население, 30,1 тыс. – на сельское.

Между тем количество разводов тоже сократилось: на 8,1%, до 12,4 тыс. за девять месяцев 2023 года. При этом на городское население пришлось сразу 9,1 тыс. разводов, а на сельское – 3,3 тыс. разводов.

Аналитик отмечают, что больше всего браков за указанные период текущего года было заключено в Алматы (9,7 тыс.), Туркестанской области (8,7 тыс.) и Астане (7,8 тыс.). Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской (1,1 тыс.), Северо-Казахстанской (2,4 тыс.) и Абайской (2,6 тыс.) областях.

Наибольшее количество разводов пришлось на Алматы (1,7 тыс.), Карагандинскую область (1,1 тыс.) и Астану (1,1 тыс.). Меньше всего разводов зарегистрировали в области Ұлытау (152), Кызылординской (278) и Мангистауской (298) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане за последние годы значительно увеличилась численность граждан, состоящих в браке.

Также министр культуры и информации Аида Балаева рассказала, что перед подачей заявления на брак в скором времени может быть обязателен просмотр видео о счастливой семье.

Кроме того, аналитики сообщают, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов.