Казахстанские женщины стали чаще оставлять свою фамилию после вступления в брак

Эксперты сообщили, что казахстанские невесты стали чаще оставлять свою девичью фамилию при вступлении в брак, а также объяснили причину этой тенденции, сообщает "31 канал".

По данным телеканала, сторонницы такого решения стремятся сохранить родовую память, уважение к предкам и собственную идентичность. А психологи говорят, что вопрос фамилии сегодня превратился в важный маркер зрелости семейных отношений и готовности партнеров к диалогу.

Жительница Шымкента Гульдана Даурен рассказала, что ее фамилия происходит от имени ее дедушки и она планирует сохранить ее.

"Я собираюсь оставить свою фамилию, когда буду выходить замуж. Это честь для меня. У меня есть свой род, и я надеюсь, что это не станет проблемой для моего будущего супруга", - сказала она.

Отмечается, что казахстанки все чаще сохранять свою фамилию при вступлении в брак ради сохранения самобытности и родовых корней. Эксперты отмечают, что этот тренд пришел из Европы и США, где стал частью борьбы женщин за равные права. В казахстанском обществе такая позиция может стать как поводом для споров в молодой семье, так и своеобразным тестом на зрелость отношений.

"Если они изначально не готовы договориться - а есть ли там семья, которая создается? Может, лучше так вопрос поставить? Если вы не смогли изначально договориться, то что будет дальше", - высказался психолог Герман Владимиров.

Демографы отмечают, что вопрос фамилий в Казахстане сложный. В разные исторические периоды правила формирования имени и фамилии менялись: до войны детям давали фамилию по имени отца, в советские годы - отчество, после обретения независимости многие стремились вернуться к национальным корням. Поэтому сегодня все чаще каждое новое поколение в семье получает другую фамилию.

"У отца другая фамилия, у сына другая, у деда совсем другая, как будто это не родственники, а как будто соседи по квартире - у всех разные фамилии. Даже когда родственников ищешь - дедушки фамилию знаешь, а у внуков детей разная фамилия, ее не найдешь", - считает демограф Кайыр Рысбаев.

Именно поэтому, по словам экспертов, все больше женщин отказываются от смены фамилии при вступлении в брак. Для них фамилия - это не просто формальность, а глубокий символ родовой принадлежности, уважения к предкам и культурной идентичности.

Зимой прошлого года мы писали, что изменить фамилию, имя, отчество казахстанцы могут в следующих случаях:

неблагозвучность или трудность произношения имени, отчества, фамилии;

желание супруга (супруги) носить общую фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях;

желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);

желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;

желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии.

Летом 2023 года мы писали о казахстанке, которая отказалась от фамилии мужа и подверглась нападкам.