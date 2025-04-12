Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские женщины стали чаще оставлять свою фамилию после вступления в брак

Опубликовано:

Брачные кольца на руках
Брачные кольца. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты сообщили, что казахстанские невесты стали чаще оставлять свою девичью фамилию при вступлении в брак, а также объяснили причину этой тенденции, сообщает "31 канал".

По данным телеканала, сторонницы такого решения стремятся сохранить родовую память, уважение к предкам и собственную идентичность. А психологи говорят, что вопрос фамилии сегодня превратился в важный маркер зрелости семейных отношений и готовности партнеров к диалогу.

Жительница Шымкента Гульдана Даурен рассказала, что ее фамилия происходит от имени ее дедушки и она планирует сохранить ее.

"Я собираюсь оставить свою фамилию, когда буду выходить замуж. Это честь для меня. У меня есть свой род, и я надеюсь, что это не станет проблемой для моего будущего супруга", - сказала она.

Отмечается, что казахстанки все чаще сохранять свою фамилию при вступлении в брак ради сохранения самобытности и родовых корней. Эксперты отмечают, что этот тренд пришел из Европы и США, где стал частью борьбы женщин за равные права. В казахстанском обществе такая позиция может стать как поводом для споров в молодой семье, так и своеобразным тестом на зрелость отношений.

"Если они изначально не готовы договориться - а есть ли там семья, которая создается? Может, лучше так вопрос поставить? Если вы не смогли изначально договориться, то что будет дальше", - высказался психолог Герман Владимиров.

Демографы отмечают, что вопрос фамилий в Казахстане сложный. В разные исторические периоды правила формирования имени и фамилии менялись: до войны детям давали фамилию по имени отца, в советские годы - отчество, после обретения независимости многие стремились вернуться к национальным корням. Поэтому сегодня все чаще каждое новое поколение в семье получает другую фамилию.

"У отца другая фамилия, у сына другая, у деда совсем другая, как будто это не родственники, а как будто соседи по квартире - у всех разные фамилии. Даже когда родственников ищешь - дедушки фамилию знаешь, а у внуков детей разная фамилия, ее не найдешь", - считает демограф Кайыр Рысбаев.

Именно поэтому, по словам экспертов, все больше женщин отказываются от смены фамилии при вступлении в брак. Для них фамилия - это не просто формальность, а глубокий символ родовой принадлежности, уважения к предкам и культурной идентичности.

Зимой прошлого года мы писали, что изменить фамилию, имя, отчество казахстанцы могут в следующих случаях:

  • неблагозвучность или трудность произношения имени, отчества, фамилии;
  • желание супруга (супруги) носить общую фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях;
  • желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);
  • желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;
  • желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;
  • желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии.

Летом 2023 года мы писали о казахстанке, которая отказалась от фамилии мужа и подверглась нападкам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235206-kazahstanskie-zhenshchiny-stali-chashche-ostavlyat-svoyu-familiyu-posle-vstupleniya-v-brak/