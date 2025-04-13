Землетрясение произошло в Таразе, Шымкенте, Туркестане и еще 30 городах и селах

В воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение, подземные толчки были зафиксированы и на юге Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в МЧС, подземные толчки были зафиксированы в 09:23.

Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана в 673 километрах от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Мырзакент - 3 балла,

Жетысай - 3 балла,

село Абай - 3 балла,

Сарыагаш - 3 балла,

Казыгурт - 3 балла,

Шардара - 3 балла,

Ленгер - 3 балла,

Сайрам - 3 балла,

Шымкент - 3 балла,

Манкент - 3 балла,

Аксукент - 3 балла,

Турар Рыскулов - 3 балла,

Бауыржан Момышулы - 3 балла,

Арыс - 3 балла,

Темирлановка - 3 балла,

Тараз - 3 балла,

Сарыкемер - 3 балла,

Аса - 3 балла,

Кулан - 2 балла,

Мерке - 2 балла,

Каратау - 2 балла,

Шаян (Чаян) - 2 балла,

Шаульдер - 2 балла,

Жанатас - 2 балла,

Туркестан - 2 балла,

Кордай - 2 балла,

Кентау - 2 балла,

Шолаккорган - 2 балла,

Шорнак - 2 балла,

Шу - 2 балла,

Толе Би - 2 балла,

Мойынкум - 2 балла,

Жанакорган - 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.

Спасатели напоминают правила поведения при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте:

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, в конце марта в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Позже казахстанцы стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения. На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий. На фоне этого казахстанцам рекомендовали собрать "тревожный чемодан".

В начале апреля группа китайских сейсмологов предупредила о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. По данным специалистов, их магнитуда может достигнуть 8.

В МЧС Казахстана в связи с этим сделали заявление - казахстанцев призвали не паниковать.

"Указанные в исследовании регионы слишком удалены от нашей территории, чтобы даже самое мощное землетрясение могло оказать влияние на Казахстан", - заявили в министерстве.