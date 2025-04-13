Землетрясение произошло в Таразе, Шымкенте, Туркестане и еще 30 городах и селах
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В воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение, подземные толчки были зафиксированы и на юге Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в МЧС, подземные толчки были зафиксированы в 09:23.
Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана в 673 километрах от Алматы.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- Мырзакент - 3 балла,
- Жетысай - 3 балла,
- село Абай - 3 балла,
- Сарыагаш - 3 балла,
- Казыгурт - 3 балла,
- Шардара - 3 балла,
- Ленгер - 3 балла,
- Сайрам - 3 балла,
- Шымкент - 3 балла,
- Манкент - 3 балла,
- Аксукент - 3 балла,
- Турар Рыскулов - 3 балла,
- Бауыржан Момышулы - 3 балла,
- Арыс - 3 балла,
- Темирлановка - 3 балла,
- Тараз - 3 балла,
- Сарыкемер - 3 балла,
- Аса - 3 балла,
- Кулан - 2 балла,
- Мерке - 2 балла,
- Каратау - 2 балла,
- Шаян (Чаян) - 2 балла,
- Шаульдер - 2 балла,
- Жанатас - 2 балла,
- Туркестан - 2 балла,
- Кордай - 2 балла,
- Кентау - 2 балла,
- Шолаккорган - 2 балла,
- Шорнак - 2 балла,
- Шу - 2 балла,
- Толе Би - 2 балла,
- Мойынкум - 2 балла,
- Жанакорган - 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.
Спасатели напоминают правила поведения при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте:
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Напомним, в конце марта в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.
Позже казахстанцы стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения. На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.
Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий. На фоне этого казахстанцам рекомендовали собрать "тревожный чемодан".
В начале апреля группа китайских сейсмологов предупредила о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. По данным специалистов, их магнитуда может достигнуть 8.
В МЧС Казахстана в связи с этим сделали заявление - казахстанцев призвали не паниковать.
"Указанные в исследовании регионы слишком удалены от нашей территории, чтобы даже самое мощное землетрясение могло оказать влияние на Казахстан", - заявили в министерстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235333-podzemnye-tolchki-zafiksirovali-na-yuge-kazahstana/