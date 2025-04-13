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Землетрясение произошло в Таразе, Шымкенте, Туркестане и еще 30 городах и селах

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Туркестан. Иллюстративное фото: otyrar.kz

В воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение, подземные толчки были зафиксированы и на юге Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в МЧС, подземные толчки были зафиксированы в 09:23.

Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана в 673 километрах от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • Мырзакент - 3 балла,
  • Жетысай - 3 балла,
  • село Абай - 3 балла,
  • Сарыагаш - 3 балла,
  • Казыгурт - 3 балла,
  • Шардара - 3 балла,
  • Ленгер - 3 балла,
  • Сайрам - 3 балла,
  • Шымкент - 3 балла,
  • Манкент - 3 балла,
  • Аксукент - 3 балла,
  • Турар Рыскулов - 3 балла,
  • Бауыржан Момышулы - 3 балла,
  • Арыс - 3 балла,
  • Темирлановка - 3 балла,
  • Тараз - 3 балла,
  • Сарыкемер - 3 балла,
  • Аса - 3 балла,
  • Кулан - 2 балла,
  • Мерке - 2 балла,
  • Каратау - 2 балла,
  • Шаян (Чаян) - 2 балла,
  • Шаульдер - 2 балла,
  • Жанатас - 2 балла,
  • Туркестан - 2 балла,
  • Кордай - 2 балла,
  • Кентау - 2 балла,
  • Шолаккорган - 2 балла,
  • Шорнак - 2 балла,
  • Шу - 2 балла,
  • Толе Би - 2 балла,
  • Мойынкум - 2 балла,
  • Жанакорган - 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.

Спасатели напоминают правила поведения при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте:
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, в конце марта в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Позже казахстанцы стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения. На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий. На фоне этого казахстанцам рекомендовали собрать "тревожный чемодан".

В начале апреля группа китайских сейсмологов предупредила о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. По данным специалистов, их магнитуда может достигнуть 8.

В МЧС Казахстана в связи с этим сделали заявление - казахстанцев призвали не паниковать.

"Указанные в исследовании регионы слишком удалены от нашей территории, чтобы даже самое мощное землетрясение могло оказать влияние на Казахстан", - заявили в министерстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235333-podzemnye-tolchki-zafiksirovali-na-yuge-kazahstana/