Сколько Казахстан может заработать на концерте Дженнифер Лопес

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов на заседании кабмина рассказал, что даст Казахстану проведение концерта Дженнифер Лопес в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Хасенов напомнил, что концерт планируется 1 августа на стадионе "Астана Арена".

"Концерт организован полностью на коммерческой основе. Приезд Дженнифер Лопес станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса "А".

Мы ожидаем более 15 тысяч внешних туристов, общий вклад в экономику города составит 6,5 млрд в систему HoReCa и более 400 млн - прямые налоговые поступления от проведения концерта", - отметил он.

По его словам, по итогам проведения первого коммерческого концерта класса "А" совместно с акиматом Астаны будет разработан стратегический план развития событийного туризма, предполагающий проведение 10 концертов класса "А" в течение ближайших трех лет.

"Основной целью является превращение Астаны в главную точку событийного туризма Центральной Азии. Просим активного содействия со стороны госорганов", - резюмировал спикер.

Премьер-министр Олжас Бектенов планы его поддержал.

"Мы с вами неоднократно встречались, обсуждали, в том числе ваши планы по привлечению мировых звезд первой величины. Рад, что все получилось. Знаю, что долгий путь к этому, что высокие требования к организаторам таких концертов.

Это хорошо, надо эту работу продолжать, чтобы Казахстан стал постоянным местом проведения подобных мероприятий. Мы со стороны правительства окажем поддержку", - резюмировал глава кабмина.

Напомним, сегодня стало известно, что американская актриса и певица, мировая звезда поп-музыки Дженнифер Лопес в августе даст концерт в Астане в рамках своего мирового турне Up all night.

"Для всех моих иностранных поклонников я проведу несколько шоу этим летом. Не могу дождаться, когда вернусь на сцену, чтобы увидеть всех вас. Это было слишком давно. Это будет потрясающее лето", - написала Джей Ло в соцсетях.

Добавим, в феврале мы рассказывали, что во время концерта в Абу-Даби Джей Ло поприветствовала поклонницу из Казахстана.