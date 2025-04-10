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ФК "Астана" сделал официальное заявление о концерте Дженнифер Лопес

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Футбольный клуб "Астана" в официальном Instagram-аккаунте опубликовал заявление, касающееся предстоящего концерта американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, передает NUR.KZ.

Выступление популярной исполнительницы в столице Казахстана запланировано на 1 августа. Локацией выбрана "Астана Арена" — домашний стадион футбольного клуба. В связи с этим главный тренер астанчан Григорий Бабаян ранее назвал концерт Лопес "большой проблемой". Он отметил, что с командой не обсуждалось проведение данного мероприятия.

Теперь, согласно заявлению клуба, организаторы мероприятия связались с "Астаной" и заверили, что для проведения концерта и монтажных работ потребуется шесть дней. Сообщается, что впервые будет установлено современное защитное покрытие, которое обеспечит надежную защиту газона.

"Кроме того, руководством клуба будут проведены переговоры с УЕФА и клубом-соперником по поводу проведения домашнего матча второго квалификационного раунда Лиги конференций 24 июля, что позволит столице принять как домашний матч еврокубков, так и концерт первой величины.
Мы рады, что наш стадион теперь может принимать не только спортивные события, но и масштабные развлекательные концерты, сохраняя при этом первоклассное состояние поля. И у нашего клуба нет претензий по поводу проведения концерта Дженнифер Лопес в Астане 1 августа", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, сколько Казахстан может заработать на предстоящем выступлении американской звезды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2234612-fk-astana-sdelal-oficialnoe-zayavlenie-o-koncerte-dzhennifer-lopes/