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"Принципиально": Жамаубаев ответил, пойдет ли на концерт Дженнифер Лопес в Астане

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Ерулан Жамаубаев
Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Первый зампред Национального банка Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса ответил, планирует ли посетить концерт Дженнифер Лопес в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, планирует ли замглавы Нацбанка посетить концерт американской поп-звезды.

"Нет, не пойду. Принципиально. Мне не интересно просто", - с улыбкой ответил Жамаубаев.

Напомним, накануне стало известно, что американская актриса и певица, мировая звезда поп-музыки Дженнифер Лопес в августе даст концерт в Астане в рамках своего мирового турне Up all night.

После этого продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что даст Казахстану проведение концерта Дженнифер Лопес в Астане. По словам Хасенова, на концерт ожидается приезд 15 тыс. иностранных туристов, а налоговые поступления от концерта в бюджет составят порядка 400 млн тенге.

Между тем главный тренер футбольного клуба "Астана" Бабаян обеспокоен грядущим концертом. По его словам, 24 и 31 июля у "Астаны" должны были пройти домашние матчи в рамках Лиги конференций на стадионе "Астана Арена", где и планируется концерт Джей Ло.

"Вы знаете, когда концерт такого масштаба, то подготовка составляет минимум 20 дней. (..) Это минус два или три тура домашних матчей в чемпионате Казахстана, а самое главное - минус игра в Лиге конференций. Поэтому я не знаю, что нам делать и как готовиться. Это, конечно, большая проблема", — заявил Бабаян.

А в Минтуризма вчера ответили, почему мировые звезды так редко приезжают в Казахстан с концертами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234262-principialno-zhamaubaev-otvetil-poydet-li-na-koncert-dzhennifer-lopes-v-astane/