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Баян Алагузова высказалась о предстоящем концерте Дженнифер Лопес в Астане

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Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова отреагировала на новость о предстоящем концерте американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес в Астане, передает NUR.KZ.

Продюсер выложила фото Джей Ло в сторис своего Instagram и высказалась о предстоящем концерте мировой звезды в Астане. Она не стала скрывать своего восторга и отметила, что мы "на правильном пути".

Однако предвосхитила и реакцию хейтеров на такое грандиозное музыкальное событие.

"Событийный туризм, звезда класса А! Вау! Мы на правильном пути! Высокий профессионализм, харизма, талант и откровенная сексуальность, куда без этого. Это же Джей Ло!

Жду реакцию радикальных хейтеров и традиционных ханжей: "Уят қайда, нам такое нельзя?" - написала Баян Алагузова.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что даст Казахстану проведение концерта Дженнифер Лопес в столице.

Сторис Баян Алагузовой
Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2234304-bayan-alaguzova-vyskazalas-o-predstoyashchem-koncerte-dzhennifer-lopes-v-astane/