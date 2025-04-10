Астанчан предупредили о приближающейся непогоде: спасатели сделали заявление

В Астане ожидается непогода - на мегаполис надвигается пыльная буря. В связи с этим спасатели выступили с предупреждением к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным РГП "Казгидромет", 11 апреля в Астане ожидается пыльная буря. В связи с этим столичный ДЧС сделал предупреждение.

"По прогнозам синоптиков в столице ожидается ветер, временами с порывами 15-18 м/с. Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны призывает быть бдительными и следить за информацией об изменении погодных условий", - отмечается в сообщении.

Так, при усилении ветра жителям необходимо принять следующие меры безопасности:

быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач;

если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

избегайте парковки транспорта и нахождения рядом с конструкциями и деревьями, а также козырьками крыш зданий и сооружений;

если пыльная буря застал Вас на улице закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками.

Организациям и учреждениям, в свою очередь, спасатели рекомендуют провести мероприятия по:

закреплению подъемно-транспортного оборудования, укреплению ветхих крыш, печных и вентиляционных труб, рекламных щитов, указателей, баннеров, очистке крыш, балконов, лоджий от посторонних предметов;

защите витрин, окон с наветренной стороны;

организации дежурства с ограничением движения по периметру зданий учреждений, в случае объявления штормового предупреждения об ухудшении погодных условий в связи с усилением ветра.

Напомним, несколькими днями ранее пыльную бурю сняли на видео в Алматы. Из-за поднявшегося ветра с пылью и набежавших туч в южной столице стало темно, как в вечернее время.

Вскоре очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия также появилось в Сети.

Позже в соцсетях опубликовали кадры посадки самолета во время пыльной бури - пользователи восхитились профессионализмом пилота, который несмотря на погодные условия довел борт до земли.