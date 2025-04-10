Пасмурно, до 24 градусов жары: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 10 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.