Пасмурно, до 24 градусов жары: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 10 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234511-pasmurno-do-24-gradusov-zhary-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/