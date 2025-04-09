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Пыльные бури и сильные дожди: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

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Машина едет по дороге во время пыльной бури
Пыльная буря. Иллюстративное фото: pancaketom / Getty Images

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ряде регионов Казахстана - было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

10 апреля ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Завтра днем в горных районах Жамбылской области возможна гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В четверг в предгорных, горных районах Алматинской области и города Алматы временами ожидается гроза.

10 апреля в области Жетісу усилится ветер северо-восточный на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, севере Акмолинской области будет гроза. Днем на западе, юге области ожидается пыльная буря. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге ожидается туман. Ветер северный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 3 градуса.

А в Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области возможна пыльная буря. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер южный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

10 апреля в Астане тоже ожидается пыльная буря.

Завтра на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

В период 10-13 апреля в Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние и вскрытие рек от льда. При этом не исключены образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет заторных явлений, добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления.

Также ночью на юге, западе, днем на севере, востоке Актюбинской области возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20, в центре, на востоке области временами 25 м/с.

10 апреля ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области 15-20 м/с.

В период 10-13 апреля в области Абай в связи с повышением температурного фона продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние на горной территории области. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. При этом возможны разливы и подтопления.

В четверг на севере, западе Атырауской области прогнозируется гроза. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, севере области Ұлытау тоже ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области пообещали туман. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15 м/с.

В четверг на западе, севере, юге Костанайской области ожидается гроза, пыльная буря. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер южный, юго-западный ночью на юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области 23-28 м/с.

На западе, севере Кызылординской области тоже ожидаются гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234486-pylnye-buri-i-silnye-dozhdi-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-oblastey-kazahstana/