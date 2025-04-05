Пыльную бурю сняли на видео в Алматы
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Непогода сегодня обрушилась на Алматы - сначала подул сильный ветер, а после начался дождь, который перешел в ливень. Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение, передает NUR.KZ
Разбушевавшуюся стихию на видео сняли очевидцы - в Telegram-канале Kris_p_almaty появились соответствующие видео.
На одном из них алматинцы запечатлели пыльную бурю. На другом автор ролика сообщил, что страшный ветер сегодня поднялся в микрорайоне Аккент.
Отметим, накануне департамент по ЧС Алматы обратился к горожанам и гостям южной столицы из-за штормового предупреждения. Спасатели предупредили, что 5 апреля в Алматы ожидается сильный дождь, гроза, ветер восточный, при грозе порывы могут достичь 15-20 метров в секунду.
Также напомним, что в период 5-7 апреля на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами. Такое предупреждение опубликовали синоптики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233371-pylnuyu-buryu-snyali-na-video-v-almaty/