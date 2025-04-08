"Браво пилоту": видео посадки самолета во время бури в Алматы восхитило пользователей Сети

В соцсетях опубликовали кадры посадки самолета во время пыльной бури - пользователи восхитились профессионализмом пилота, который несмотря на погодные условия довел борт до земли, передает NUR.KZ.

В выходные видео в соцсети TikTok опубликовал пользователь mutriba.tj. Как отметил автор, кадры были сняты на борту рейса Душанбе-Алматы. В ролике видно, как самолет сажают, несмотря на поднявшийся сильный ветер. Некоторые пассажиры молятся во время посадки. В комментариях к видео люди восхитились работой пилота.

"Браво пилоту, молодец, в такой ураган посадил самолет - столько людей спас", " Я летел этим рейсом, страшно было. Пилот - молодец", "Умничка! Здоровья и долголетия! В таких условиях посадить самолет, это - ювелирная работа", "Я видел эти самолеты с земли. Как раз работаю рядом с аэропортом. Самолеты шатались конкретно", - писали пользователи.

Еще одно видео посадки самолета во время бури опубликовал в TikTok автор serzhanaidana. На кадрах видно, как лайнер заходит на посадку во время сильного ветра.

Стоит отметить, что днем в субботу, 5 апреля, пыльная буря обрушилась на Алматы - пользователи Сети сняли на видео разбушевавшуюся стихию. Из-за поднявшегося ветра с пылью и набежавших туч в южной столице стало темно, как в вечернее время.