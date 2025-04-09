Сильные осадки пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 10-12 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как пообещали специалисты, в предстоящие дни на западе, севере, на юге в горных районах Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный с прохождением атмосферных фронтов.

Ожидаются дожди с грозами, по ночам в горных районах даже возможен снег.

11 апреля на западе, северо-западе страны, 12 апреля ночью в Костанайской области ожидаются сильные дожди.

Лишь на востоке страны под влиянием поля повышенного давления прогнозируется погода преимущественно без осадков. В западных регионах ожидается усиление ветра, а на большей части республики туманы.

Температурный фон ночью:

На западе страны понижение от +2...+7 градусов до 0...+5 градусов, на западе, севере региона заморозки 3 градуса.

На северо-западе понижение температуры от +3...+8 до -2...+3 градусов.

На севере, в центре повышение от +2...+7 до +7...+12 градусов.

На востоке повышение от -3...+5 до +3...+8 градусов.

На юго-востоке ожидается повышение от +5...+10 до +7...+12 градусов.

На юге повышение от +10...+15 до +15...+20 градусов.

Напомним, на днях на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

Вскоре очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия также появилось в Сети.

А в "Алатау Жарық компаниясы" прокомментировали последствия мощной бури, из-за которой многие потребители в городе остались без электричества.