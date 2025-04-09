Дождь и до 23 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 9 апреля, в Алматы и Шымкенте прогнозируют пасмурную погоду, а жителям Астаны обещают небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,0 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,6 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234201-dozhd-i-do-23-gradusov-tepla-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/