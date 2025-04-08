Дождь обещают в двух мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 8 апреля, в Астане и Алматы прогнозируют дожди, а жителям Шымкента обещают до 23 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы вновь обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,8 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233874-dozhd-obeshchayut-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/