Дождь обещают в двух мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 8 апреля, в Астане и Алматы прогнозируют дожди, а жителям Шымкента обещают до 23 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.