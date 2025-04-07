Отключения света из-за бури в Алматы: специалисты прокомментировали ситуацию

В "Алатау Жарық компаниясы" прокомментировали последствия мощной бури, из-за которой многие потребители в городе остались без электричества, передает NUR.KZ.

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На официальном сайте компании представлена интерактивная карта аварийных отключений по городу. Судя по карте, многочисленные отключения произошли в Бостандыкском, Ауэзовском, Наурызбайском районах Алматы.

Кроме того, без электричества осталось большое количество микрорайонов. На карте указано, что причина отключений выясняется, а ожидаемое время включения - 3 часа.

Карта отключений.Скриншот: azhk.kz/

Кроме того, компания прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram.

"Все аварийные отключения будут восстановлены в кратчайшие сроки по регламенту. Бригада работает в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

Вскоре очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия также появилось в Сети.

А в акимате Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на данный момент идет сбор данных о последствиях бури, они будут предоставлены позже.