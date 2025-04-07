Суд над захватившим заложницу в аэропорту начинается в Алматы

В Алматы состоится суд над мужчиной, который захватил заложницу в аэропорту 7 марта. Заседание пройдет сегодня, 7 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского горсуда.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе горсуда, заседание пройдет сегодня в Турксибском районном суде.

Напомним, в пятницу, 7 марта, в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. А вчера аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.