Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Суд над захватившим заложницу в аэропорту начинается в Алматы

Опубликовано:

Мужчина взял сотруницу аэропорта в заложницы
Мужчина взял сотруницу аэропорта в заложницы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы состоится суд над мужчиной, который захватил заложницу в аэропорту 7 марта. Заседание пройдет сегодня, 7 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского горсуда.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе горсуда, заседание пройдет сегодня в Турксибском районном суде.

Напомним, в пятницу, 7 марта, в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. А вчера аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233677-sud-nad-zahvativshim-zalozhnicu-v-aeroportu-nachinaetsya-v-almaty/