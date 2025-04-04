Заинтересовавший казахстанцев тягач на LRT в Астане сняли на видео вблизи

Сегодня, 4 апреля, в Сети появились видео с заинтересовавшим казахстанцев маневренным тягачом на линии LRT и кипящей на путях работы, передает NUR.KZ.

Маневренный тягач, недавно озадачивший казахстанцев и привлекший всеобщее внимание, сняли на видео вблизи.

Первое видео, снятое прямо на путях, опубликовал Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?"

Еще одно видео, снятое дроном, разместил в своем Instagram-аккаунте Алишер Гумар.

Напомним, вчера появившиеся в Сети фото и видео озадачили казахстанцев - пользователи посчитали, что на линию грузили вагоны, и удивились их внешнему виду "словно из прошлого".

В пресс-службе City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ прояснили ситуацию.

"Это маневровый тягач, предназначенный для строительства рельсовых путей LRT", - сообщили в компании.

Стоит отметить, что ранее в CTS показали, как будут выглядеть вагоны LRT. Их производство ведется в китайском городе Таншань. Первая партия включает 19 вагонов.

А в марте компания CTS показала первую достроенную станцию LRT в Астане, расположенную по проспекту Кабанбай батыра в районе Международного аэропорта Астаны.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.