Как выглядит первая готовая станция LRT в Астане, показали в CTS (видео)

Компания CTS показала первую достроенную станцию LRT в Астане, расположенную по проспекту Кабанбай батыра в районе Международного аэропорта Астаны, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ТОО "City Transportation Systems", на 100% завершены фасадные работы на станции с проектным названием № 101, включающие монтаж металлических конструкций (497,51 тонны) и облицовку наружными панелями и витражами (4 765 м²).

Станция расположена проспекту Кабанбай батыра в районе Международного аэропорта Астаны. Утоняется, что линия LRT включает 18 станций с двухуровневыми залами и платформами, которые делятся на два типа: наземные (11 станций) и надземные (7 станций).

Особенности надземных станций

Станции, расположенные на улицах Сыганак (2 станции), Ш. Калдаякова (4 станции) и в районе железнодорожного вокзала "Нұрлы жол" (1 станция), выделяются своим центральным расположением относительно дороги. Для безопасного доступа к станциям предусмотрены надземные переходы - по два перехода на каждую из семи станций, всего 14 переходов.

В 2025 году планируется полностью завершить строительство всех станций, включая:

монтаж фасадов,

строительство надземных переходов,

внутреннюю отделку,

благоустройство прилегающих территорий.

Депо LRT

Депо LRT будет располагаться на территории площадью 16,84 га в районе Международного аэропорта. Депо станет важным центром для обслуживания и управления системой LRT.

Общая площадь зданий депо составит около 80 тыс. м², где будут размещены все необходимые объекты для полноценного технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Комплекс включает здание для мойки вагонов, склады запасных частей и оборудования, специализированную технику для поддержания и ремонта путей, а также административные помещения для обучения и повышения квалификации персонала.

На территории депо также будет создан Центр управления беспилотными поездами.

"Инновационная система автоматизированного управления позволит значительно повысить безопасность и эффективность LRT, автоматизируя такие процессы, как запуск, торможение и остановка на станциях, и минимизируя влияние человеческого фактора", - отмечают в CTS.

Верхние строения LRT

Завершено строительство эстакады, возведены основные железобетонные конструкции станций.

Завершено строительство вантового моста через реку Есиль. Завершено строительство фасадной части станции 101.

Размещен заказ на 19 единиц составов LRT.

До конца 2025 года планируется полное завершение верхнего строения пути, включая укладки рельсов, настройки систем сигнализации и связи, внутренняя и внешняя отделка станций, строительство депо с поставкой составов. Также в 2025 году планируется благоустройство подэстакадной части LRT по пр. Кабанбай батыра и ул. Калдаякова.

Рельсы

На участке эстакады между станциями №116 и №117 уложены первые 500 м рельсового пути.

Рельсовый путь включает арматурный каркас, шпалы, рельсы и крепежные элементы. Общая протяженность эстакады составляет 22,4 км, и на всем ее протяжении будет проложен двойной путь, что обеспечит разъезд поездов, удобство их обслуживания и выполнения ремонтных работ.

Укладка пути выполнена с использованием современных технологий:

Стандартная ширина колеи - 1 435 мм, обеспечивает совместимость с международными стандартами.

Бесшовная укладка рельсов снижает шум от колес поездов и минимизирует вибрации.

Предварительно напряженные шпалы защищены от растрескивания, устойчивы к морозу и оттаиванию.

Завершение укладки рельсовых путей на эстакаде запланировано на 2025 г.

Добавим, ранее в CTS показали, как будут выглядеть вагоны LRT. Их производство ведется в китайском городе Таншань. Первая партия включает 19 вагонов.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.