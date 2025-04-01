Будущих сотрудников LRT Астаны отправят на стажировку в Китай

Казахстанцев, которых готовят к работе на станциях LRT в Астане, вскоре отправят на стажировку в китайский город Тяньцзинь, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

Как сообщается в Instagram-аккаунте CTS, 29 будущих сотрудников LRT успешно завершили первый модуль обучения, который стартовал в начале месяца в Астане.

"На этом этапе участники освоили теоретические знания и успешно прошли тестирование. В настоящее время они приступили к изучению второго модуля, после чего отправятся в Китай для прохождения практических занятий и стажировки.

Обучающая программа, рассчитанная до 1 сентября 2025 года, реализуется в городах Астана (Казахстан) и Тяньцзинь (КНР). Ее цель - подготовка специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем LRT. Занятия проводят эксперты Тяньцзиньского метрополитена и Чжэнчжоуского железнодорожного профессионально-технического университета", - сообщили в компании.

Отмечается, что на участие в программе было подано 140 заявок, из которых были отобраны 29 кандидатов. В их числе - 15 жителей Астаны, а также представители Алматы, Тараза, Есиля, Павлодара, Кокшетау, Аркалыка, Караганды, Экибастуза, Кызылорды и области Абай. Средний возраст обучающихся составляет 33 года.

"Программа включает изучение основ городского железнодорожного транспорта, ключевых компонентов его систем и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.

Обучение проводится в рамках EPC-контракта на строительство LRT и осуществляется подрядчиком", - сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре 2024 года в Астане сообщили о начале предварительного набора по обучению операторов поездов LRT. В столичном акимате рассказали о требованиях для кандидатов.

В конце прошлого месяца стало известно, что из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.

Недавно заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев назвал сроки запуска LRT в столице. По его словам, технический запуск состоится в текущем году. При этом, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта. А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

А в начале марта компания CTS показала первую достроенную станцию LRT в Астане, расположенную по проспекту Кабанбай батыра в районе международного аэропорта Астаны.