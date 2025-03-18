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Когда в Астане запустят LRT, рассказал замакима

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Станция LRT в Астане
Станция LRT. Кадр из видео: CTS

На заседании маслихата заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев назвал сроки запуска LRT в столице, передает корреспондент NUR.KZ. По его словам, технический запуск состоится в текущем году.

"На сегодня мы наблюдаем загруженность транспорта в утренние часы и послерабочее время. Для этого мы должны увеличить количество автобусов. Мы запускаем LRT в этом году в пилотном режиме - до конца года будет технический запуск", - сообщил Ерсин Отебаев.

Отмечается, что LRT будет запущен в несколько этапов. Первый придется на 2025-2027 годы, и далее этапы будут распределяться до 2035 года.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

Отметим, недавно компания CTS показала первую достроенную станцию LRT в Астане, расположенную по проспекту Кабанбай батыра в районе Международного аэропорта Астаны.

В этом месяце аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что до конца 2025 года планируется полное завершение верхнего строения пути, включая укладки рельсов, настройки систем сигнализации и связи, внутренняя и внешняя отделка станций, строительство депо с поставкой составов

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229045-kogda-v-astane-zapustyat-lrt-rasskazal-zamakima/