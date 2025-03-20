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Движение по двум крупным проспектам Астаны изменят из-за фасадных работ на станциях LRT

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Фасадные работы на станции LRT
Фасадные работы на станции LRT. Фото: instagram.com/CTS

В Астане из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

В Instagram-аккаунте ТОО "City Transportation Systems" опубликовано предупреждение об изменениях в организации дорожного движения на нескольких участках дорог проспектов Кабанбай батыра и Мангилик ел.

Отмечается, что изменения предусмотрены планом производства работ по строительству LRT и согласованы с Департаментом полиции Астаны. Отметим, что изменения в движении будут организованы в разное время, но вплоть до августа текущего года.

  • С 00:00 до 06:00 часов 22 марта - для проведения бетонных работ по заливке парапетов эстакады, будет произведено полное перекрытие проспекта Мангилик Ел, на развязке с улицей Сыганак в обоих направлениях.
  • С 06:00 до 24.00 часов 24 марта - для демонтажа опалубки парапета, будет произведено полное перекрытие проспекта Мангилик Ел, на развязке с улицей Сыганак в обоих направлениях.
  • С 25 марта по 25 апреля - по улице Сыганак, на развязке с проспектом Мангилик ел, в направлении улицы Туркестан, для выполнения работ по строительству фасада станции 113. Производится частичное сужение двух полос и занятие крайних левых полос в обоих направлениях на разрыве разворота автодороги.
  • С 23 марта по 23 августа - на проспекте Кабанбай батыра, от стелы "Астана Жулдызы" в направлении улицы Хусейн бен Талала, для выполнения работ по строительству фасада станции 105. Производится частичное сужение автодороги на две полосы.
  • С 23 марта по 26 марта - на проспекте Кабанбай батыра, от стелы "Астана Жұлдызы" в направлении улицыХусейн бен Талала, для выполнения работ по строительству фасада станции 106, производится частичное сужение автодороги на две полосы.
  • С 23 марта по 23 августа - на проспекте Кабанбай батыра, от улицы Т. Рыскулова в направлении улицы Н. Балгымбаева, для выполнения работ по строительству фасада станции 107, производится частичное сужение автодороги на две полосы.
  • С 23 марта по 30 марта - на проспекте Кабанбай батыра, от проспекта Улы Дала в направлении улицы Бухар Жырау, для выполнения работ по строительству фасада станции 108. Производится частичное сужение автодороги на две полосы.
  • С 23 марта по 5 июня - по проспекту Кабанбай батыра, на участке от улицы Бухар Жырау в направлении улицы Орынбор, для выполнения работ по строительству фасада станции 109, производится частичное сужение автодороги на две полосы.

"Гостей и жителей столицы просим заранее планировать маршрут передвижения, а также приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении. Ознакомиться со схемой движения можно по данной ссылке.

Напомним, недавно заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев назвал сроки запуска LRT в столице. По его словам, технический запуск состоится в текущем году.

Отметим, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта. А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

Отметим, недавно компания CTS показала первую достроенную станцию LRT в Астане, расположенную по проспекту Кабанбай батыра в районе Международного аэропорта Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229858-dvizhenie-po-dvum-krupnym-prospektam-astany-izmenyat-iz-za-fasadnyh-rabot-na-stanciyah-lrt/