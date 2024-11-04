В Астане начнут обучать машинистов для работы на LRT: озвучены критерии для кандидатов

В Астане сообщили о начале предварительного набора по обучению операторов поездов LRT. В столичном акимате рассказали о требованиях для кандидатов, передает NUR.KZ.

В City Transportation Systems объявили о начале предварительного набора по обучению операторов поездов (машинистов) для работы на линиях легкорельсового транспорта.

Отмечается, что составы LRT полностью автоматизированы и являются беспилотными. А ключевыми обязанностями машинистов будут:

контроль за безопасностью пассажиров и техническим состоянием поезда, соблюдение всех стандартов безопасности;

непрерывное отслеживание работы автоматизированной системы управления, выявление и устранение неисправностей;

поддержка режима электроотопления, вентиляции вагонов, порядка посадки/высадки пассажиров и иных работ по обеспечению бесперебойной работы подвижного состава.

Обучать кандидатов будут до 1 года.

"Персонал будет состоять относительно из граждан Республики Казахстан", - сообщается в Telegram-канале акимата.

Требования к кандидатам следующие:

высшее образование в сфере железнодорожного транспорта;

опыт работы в должности машиниста локомотива не менее 3 лет, помощника машиниста локомотива не менее 5 лет.

Ранее премьер-министру сообщили, что запуск LRT планируется до конца 2025 года.

Отмечалось также, что общая протяженность линии легкорельсового транспорта составит 22,4 км. LRT будет включать 18 станций. Планируется запуск 19 единиц подвижного состава вместимостью 652 человека. Интервал движения составит 4-5 минут. На начальном этапе ожидается пассажиропоток в 25 тыс. человек в сутки, при этом максимальный пассажиропоток в часы пик может достигать 92 тыс. человек в сутки. Система оплаты предусмотрена по аналогу городской, путем валидации транспортной карты или оплатой посредством QR-кода.

Строительство LRT в столице

В январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт. В октябре экс-премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства выделили еще 20 млрд тенге.

В прошлом году Женис Касымбек заявил, что на завершение данного проекта могут потребоваться сотни миллиардов тенге. А президент Токаев указал на принципиальную важность окончания проекта.

В сентябре стало известно, что работы по возведению опор LRT в Астане завершены на 100%, возведены все предусмотренные 799 опор.