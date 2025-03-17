Нескольким регионам Казахстана грозят подтопления: синоптики объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 18 марта, сразу в нескольких регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за интенсивного таяния снега, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в связи с повышением температурного фона в Актюбинской области сформировался талый сток и ослабление ледовых явлений.

"По всем рекам начался подъем уровней, возможно достижение опасных уровней. Возможны подтопления талыми водами по городу Актобе, а также по всем районам Актюбинской области", - сказано в сообщении.

Кроме того, в области Абай и в Восточно-Казахстанской области также ожидается интенсивное снеготаяние, ожидается подъем уровня воды на реках, возможны разливы и подтопления.

Помимо этого, переливы и подтопления домов, хозпостроек и автодорог возможны в Акмолинской и Павлодарской областях. Также в области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления.

Завтра в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, снег, гололед, порывы ветра до 25 метров в секунду. В Костанайской области ожидается дождь и туман.

В Западно-Казахстанской области ожидается дождь, а в Карагандинской области ожидается временами туман. На севере, востоке области Ұлытау ожидается временами туман. На севере, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер до 20 метров в секунду.

18 марта ночью и утром в Акмолинской области на дорогах ожидается гололедица. На севере, в центре области Абай ожидается ветер 15-20 метров в секунду. Также в Мангистауской области ожидается пыльная буря.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются ночью дождь, снег. Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман.

"В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова, в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - предупредили синоптики жителей Алматы и Алматинской области.

Ранее сообщалось, что для жителей села Уил Актюбинской области построят временный мост, так как ранее большой мост до села разрушило талыми водами.

Несколько дней назад специалисты "Казгидромета" проанализировали паводковую ситуацию в Казахстане и рассказали, в каких регионах есть риски подтоплений.

До этого Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году. А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.