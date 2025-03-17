Плюсовую температуру пообещали синоптики в ближайшие дни по всему Казахстану

По данным синоптиков, с 18 по 20 марта практически по всей стране ожидается повышение температура воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие несколько дней большая часть республики будет находиться под влиянием отрога антициклона. Ожидается солнечная погода без осадков, но западные, северо-западные, северные районы страны будут находиться под влиянием ложбины циклона. Там пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. Кроме того, по стране ожидаются туманы.

"На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до -3...+5, днем до +5...+16 тепла, в центре ночью до ...+5 тепла, днем до ...+5...+20 тепла.

На востоке страны ночью от -7 до ...+5, днем до +3...+16 тепла, на западе понижение ночью до +5 тепла, днем до +18 тепла, на юге, юго-востоке повышение ночью до +5...+13, днем до +22...+30 тепла", - сказано в сообщении.

Сегодня синоптики также сделали прогноз погоды для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.

Ранее сообщалось, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса. Но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.