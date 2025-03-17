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Солнечно, до +25 градусов: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

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Распускающиеся почки на дереве
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 17 по 23 марта, обещают теплую погоду без осадков - в мегаполисе потеплеет до +25 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 марта в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

18 марта ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 10 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

19 марта будет солнечно. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 24 градусов, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

20 марта в Шымкенте осадков не будет. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 25 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,8 м/с.

21 марта будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

22 марта, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,7 м/с.

23 марта, по прогнозам, вновь будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 21 градус. Воздух может прогреться и до плюс 25 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228513-solnechno-do-25-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Солнечно, до +25 градусов: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе