Вода прибывает: река вышла из берегов на западе Казахстана

Уровень воды сразу нескольких рек в Западно-Казахстанской области поднялся до или выше критического уровня, речка Чижа-2 вышла из берегов, передает "Уральская неделя".

Вчера, 14 марта, речка Чижа-2 в Таскалинском районе вышла из берегов выше опасного уровня: вода в ней поднялась на 801 см, а по данным гидрологического мониторинга АО "Казгидромет" опасный уровень - 780 см.

На берегу этой реки стоит поселок Щежин, с населением свыше 1200 человек. Это административный центр Чижинского сельского округа.

"Мы позвонили в акимат округа, и услышали, что аким округа Миржан Ескалиев находится на берегу, и "у него все под контролем", - быстро проговорила сотрудница аппарата, и положила трубку", - сообщают авторы публикации.

По их данным, близок к опасному уровню паводок в еще одной речке в Таскалинском районе - Деркуле. Там вода поднялась до 516 см, при опасном уровне 520 см.

За последние сутки резко поднялась вода во всех притоках реки Жайык (Урал) и в ней самой, отмечается в публикации.

По состоянию на 13:00 14 марта:

Урал, Январцево - 261 см (+16 см);

Урал, Уральск - 189 см (+14 см);

Чаган - 543 см (+57 см);

Деркул - 431 см (+130 см).

Напомним, в прошлом году вода в реке Жайык начала прибывать в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

Позже сообщалось по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.

12 марта этого года специалисты "Казгидромета" проанализировали актуальную паводковую ситуацию в Казахстане и рассказали, в каких регионах есть риски подтоплений.

Ранее Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году. А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

Стоит отметить, что накануне в правительстве назвали регионы с высоким риском паводков в весенний период.