Токаев наградил мужчину, спасшего девушку в аэропорту Алматы, медалью "Ерлігі үшін"
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Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Муса Сайранбайулы Абдраим награжден медалью "Ерлігі үшін", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Муса Сайранбайулы Абдраим награжден медалью "Ерлігі үшін".
Напомним, сегодня в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Через несколько минут он был обезоружен.
Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.
По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.
Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.
Между тем в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".
О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.
Также в пресс-службе аэропорта Алматы рассказали, что девушке, которой сегодня угрожали ножом, предоставлен психолог и будет оказана вся необходимая дальнейшая помощь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226425-tokaev-nagradil-muzhchinu-spasshego-devushku-v-aeroportu-medalyu-erl-g-sh-n/