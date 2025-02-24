Еще один международный рейс запустят из Казахстана

С конца мая авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Министерством транспорта Казахстана ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

"С 29 мая текущего года казахстанская авиакомпания "SCAT" планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и средам) на воздушных судах типа "Boeing 737-800" и "Boeing MAX 8", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уверены, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

На днях стало известно, что с конца мая этого года будут также запущены новые международные авиарейсы в Грузию и Китай: из Атырау в Тбилиси и из Шымкента в Сиань.

Тогда же сообщалось, что прямой рейс могут запустить между Алматы и Шанхаем: такую возможность обсудили аким Алматы Ерболат Досаев и председатель China Eastern Airlines Ван Чжицин.

Ранее мы писали, что новые авиарейсы в Китай, включая дополнительный "Алматы - Пекин" и новый "Алматы - Чэнду", будут запущены из алматинского аэропорта.

Также из Астаны в текущем году планируют запустить прямые рейсы в столицу Индии - город Дели.

Еще Air Astana открывает новый маршрут в Германию - авиакомпания уже объявила о старте продаж на рейс из Алматы во Франкфурт.

Сообщалось ранее, что в 2025 году Казахстан планирует провести переговоры с Иорданией на тему запуска регулярных авиарейсов.

Отметим, в конце января Министерство транспорта РК уже анонсировало открытие новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.