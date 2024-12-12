Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Регулярные авиарейсы в еще одну страну могут запустить из Казахстана

Опубликовано:

Борт самолета с пассажирами
Самолет. Иллюстративное фото: izusek/Getty Images

В 2025 году Казахстан планирует провести переговоры с Иорданией на тему запуска регулярных авиарейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

В Telegram-канале Комитета гражданской авиации рассказали об итогах заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурному и гуманитарному сотрудничеству Казахстана и Иордании, которая прошла в Аммане.

"Отдельно была озвучена необходимость открытия прямых полетов, готовность участия казахстанской стороны в железнодорожных проектах в части поставок путевых конструкций (рельсы, шпалы, крепления и т.д.).

Достигнута договоренность о проведении переговоров в первой половине 2025 года для проработки подписания соглашения, которое позволит авиакомпаниям выполнять регулярные рейсы между Казахстаном и Иорданией", - сообщили в КГА.

Следующее заседание должно пройти в Астане.

Напомним, в октябре текущего года в Министерстве транспорта опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном. Всего в списке 32 страны, среди которых не было Иордании.

Летом текущего года сообщалось, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.

Также сообщалось, что в Астане находятся эксперты, которые начали работу по оценке безопасности полетов (IASA). Их оценка необходима для запуска прямого авиасообщения между РК и США.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199644-regulyarnye-aviareysy-v-eshche-odnu-stranu-mogut-zapustit-iz-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie