Регулярные авиарейсы в еще одну страну могут запустить из Казахстана

В 2025 году Казахстан планирует провести переговоры с Иорданией на тему запуска регулярных авиарейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

В Telegram-канале Комитета гражданской авиации рассказали об итогах заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурному и гуманитарному сотрудничеству Казахстана и Иордании, которая прошла в Аммане.

"Отдельно была озвучена необходимость открытия прямых полетов, готовность участия казахстанской стороны в железнодорожных проектах в части поставок путевых конструкций (рельсы, шпалы, крепления и т.д.).

Достигнута договоренность о проведении переговоров в первой половине 2025 года для проработки подписания соглашения, которое позволит авиакомпаниям выполнять регулярные рейсы между Казахстаном и Иорданией", - сообщили в КГА.

Следующее заседание должно пройти в Астане.

Напомним, в октябре текущего года в Министерстве транспорта опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном. Всего в списке 32 страны, среди которых не было Иордании.

Летом текущего года сообщалось, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.

Также сообщалось, что в Астане находятся эксперты, которые начали работу по оценке безопасности полетов (IASA). Их оценка необходима для запуска прямого авиасообщения между РК и США.