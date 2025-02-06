Прямые рейсы в столицу Индии запустят из Казахстана

Из Астаны в текущем году планируют запустить прямые рейсы в столицу Индии - город Дели, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Как сообщается в Telegram-канале Минтранса, с 14 мая текущего года авиакомпания Indigo планирует запустить маршрут из Астана в Дели. По планам, рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321.

"Открытие прямого рейса между столицами Казахстана и Индии будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между странами и развитию транзитного потенциала страны", - сообщили в Минтрансе.

Отмечается, что весной и летом ожидается увеличение пассажирских рейсов между странами до 24 рейсов в неделю по 5 авиамаршрутам. Также в Минтрансе сообщили, что сейчас из Казахстана в Индию курсируют маршруты Алматы-Дели, Алматы-Гоа Астана-Гоа.

В январе этого года стало известно, что казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.

Также мы писали о том, что новые авиарейсы запустили из Караганды. Теперь жители и гости Караганды теперь смогут летать в Туркестан по субсидируемому маршруту дважды в неделю.

В декабре прошлого года сообщалось, что Air Astana открывает новый маршрут в Германию - авиакомпания уже объявила о старте продаж на рейс из Алматы во Франкфурт. Как пообещали в компании, полеты из Алматы во Франкфурт начнутся c 1 июня 2025 года и будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям