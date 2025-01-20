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Новые авиарейсы запустят из Казахстана в Китай, Вьетнам и Египет

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство транспорта РК в своем Telegram-канале анонсировало открытье новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет, передает NUR.KZ.

Так, с марта 2025 года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы-Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана-Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы-Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.

А️ с весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай-Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы-Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю.

К️ак считают в министерстве, открытие новых направлений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между странами.

В декабре сообщалось, что Air Astana открывает новый маршрут в Германию - авиакомпания уже объявила о старте продаж на рейс из Алматы во Франкфурт.

Как пообещали в компании, полеты из Алматы во Франкфурт начнутся c 1 июня 2025 года и будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

А на днях сообщили, что новые авиарейсы запустили из Караганды. Теперь жители и гости Караганды теперь смогут летать в Туркестан по субсидируемому маршруту дважды в неделю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213231-novye-aviareysy-zapustyat-iz-kazahstana-v-kitay-vetnam-i-egipet/

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