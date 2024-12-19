Еще один международный рейс запустят из Казахстана

Air Astana открывает новый маршрут в Германию - авиакомпания уже объявила о старте продаж на рейс из Алматы во Франкфурт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Air Astana рада объявить об открытии продаж на новый прямой рейс Алматы-Франкфурт, который дополнит действующие рейсы во Франкфурт из Астаны и Уральска. Полеты Алматы-Франкфурт начнутся c 1 июня 2025 года и будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

Отмечается, что полеты будут совершаться на современных и комфортабельных самолетах A321LR.

При этом вылет из Алматы запланирован на 01:30, прибытие во Франкфурт - в 06:55. Обратный вылет в 08:30 с прибытием в 18:55.

Минимальная стоимость билета эконом-класса в обе стороны составит от 288 тысяч тенге.

Напомним, в конце августа в Комитете гражданской авиации страны сообщили, что в 2025 году планируется запустить прямой рейс в США. Ожидалось, что рейсы будут выполняться с частотой как минимум 2 раза в неделю. А в начале текущего года посол США в РК Дэниел Розенблюм высказался об открытии прямого рейса в Казахстан.

В сентябре уточнялось, что Air Astana запускает беспосадочный рейс из Алматы в Лондон, который станет одним из самых продолжительных рейсов на А321LR

Сообщалось также, что казахстанские авиакомпании планируют запустить рейсы в Будапешт, Ригу, Вену и Мюнхен.

Авиакомпания Air Astana, как сообщается на официальном сайте, была зарегистрирована в 2001 году, и 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс Алматы - Астана. В настоящее время авиакомпания располагает авиапарком из 54 самолетов западного производства, средний возраст которых составляет 5,2 года.