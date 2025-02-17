"Ожидается рост туристического потока": новые авиарейсы в Китай запустят из Алматы

Новые авиарейсы в Китай, включая дополнительный "Алматы - Пекин" и новый "Алматы - Чэнду", будут запущены из алматинского аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает в Telegram-канале акимат Алматы, с национальным авиаперевозчиком КНР Air China подписан меморандум об оказании содействия в открытии рейсов.

Документ подписан акимом Алматы Ерболатом Досаевым в ходе его рабочего визита в Китай и встречи с президентом China National Aviation Holding Company г-ном Ма Чонсянем.

Предполагается, что будут открыты новые авиарейсы, включая дополнительный "Алматы - Пекин" и новый "Алматы - Чэнду".

"В этом году ожидается рост туристического потока из Китая, что важно для развития Алматы как культурного и делового центра. Запуск новых маршрутов намечен на июнь этого года.

Алматы продолжает модернизировать свою транспортную инфраструктуру, ожидая в этом году 2,3 млн туристов, в том числе 700 тыс. иностранных гостей. В прошлом году Алматы посетило более 95,3 тыс. туристов из Китая с ростом на 54%", - сообщает акимат.

Напомним, ранее в конце января Министерство транспорта РК анонсировало открытие новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.

Также из Астаны в текущем году планируют запустить прямые рейсы в столицу Индии - город Дели.

До этого мы писали, что Air Astana открывает новый маршрут в Германию - авиакомпания уже объявила о старте продаж на рейс из Алматы во Франкфурт.

Также сообщалось, что в 2025 году Казахстан планирует провести переговоры с Иорданией на тему запуска регулярных авиарейсов.

А по внутренним рейсам мы писали, что жители и гости Караганды теперь смогут летать в Туркестан по субсидируемому маршруту дважды в неделю. Новый рейс запустил Qazaq Air.