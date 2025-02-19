Прямой рейс могут запустить между Алматы и Шанхаем

Аким Алматы Ерболат Досаев и председатель China Eastern Airlines Ван Чжицин обсудили возможность открытия прямого рейса Алматы - Шанхай, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в Шанхае состоялась встреча акима Алматы Ерболата Досаева с председателем China Eastern Airlines Co., Ltd. г-ном Ван Чжицин, по итогам которой подписан меморандум об оказании содействия в открытии прямого рейса между Алматы и Шанхаем.

Отмечается, что китайская компания является государственной авиакомпанией со штаб-квартирой в Шанхае. Она входит в тройку крупнейших китайских авиаперевозчиков и является членом глобального авиационного альянса SkyTeam. Флот авиакомпании насчитывает порядка 780 самолетов, а маршрутная сеть охватывает свыше 1 150 направлений в 175 странах.

"На встрече были обсуждены перспективы запуска прямого рейса, который свяжет Алматы с одним из ведущих деловых и туристических центров Азии - Шанхаем. По данному вопросу на сегодня проводится активная работа с получением необходимых согласований со стороны Национальной службы гражданской авиации КНР", - отмечается в сообщении акимата.

В рамках встречи аким Алматы также отметил укрепление партнерских отношений между городами-побратимами Алматы и Шанхаем. Также с 2024 года города активно развивают сотрудничество в различных сферах, а объявление 2025 года Годом туризма Китая в Казахстане открывает дополнительные возможности для совместных инициатив и продвижения туристического потенциала.

Китай, как отмечается в сообщении, остается одним из приоритетных рынков для Алматы. В 2024 году город посетили около 100 тыс. туристов из КНР, и ожидается, что их количество в ближайшие годы увеличится. На сегодня Алматы уже связан прямыми рейсами с Пекином, Урумчи, Сиянь, Ханчжоу и Саньей, обеспечивая 151 рейс в месяц.

Ранее сообщалось, что новые авиарейсы в Китай, включая дополнительный "Алматы - Пекин" и новый "Алматы - Чэнду", будут запущены из алматинского аэропорта.

Напомним, в конце января Министерство транспорта РК анонсировало открытие новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.

Также из Астаны в текущем году планируют запустить прямые рейсы в столицу Индии - город Дели.

До этого мы писали, что Air Astana открывает новый маршрут в Германию - авиакомпания уже объявила о старте продаж на рейс из Алматы во Франкфурт.

Также сообщалось, что в 2025 году Казахстан планирует провести переговоры с Иорданией на тему запуска регулярных авиарейсов.

А по внутренним рейсам мы писали, что жители и гости Караганды теперь смогут летать в Туркестан по субсидируемому маршруту дважды в неделю. Новый рейс запустил Qazaq Air.