Новые рейсы в Грузию и Китай запустят из аэропортов Атырау и Шымкента

С конца мая этого года будут запущены новые международные авиарейсы в Грузию и Китай: из Атырау в Тбилиси и из Шымкента в Сиань, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, новые международные рейсы из Казахстана запустят в Грузию и Китай.

Так, с 27 мая этого года авиакомпания "Эйр Астана" планирует запуск прямых рейсов из Атырау в Тбилиси. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах типа Airbus. На сегодняшний день рейсы в Тбилиси выполняются из городов Алматы и Актау.

С 28 мая авиакомпания SCAT планирует запуск прямых рейсов в Сиань из города Шымкент. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. В настоящее время прямые рейсы в Сиань выполняются из Алматы и Астаны китайскими авиакомпаниями.

"Открытие новых маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - сообщает КГА.

Добавим, также вчера сообщалось, что прямой рейс могут запустить между Алматы и Шанхаем: такую возможность обсудили аким Алматы Ерболат Досаев и председатель China Eastern Airlines Ван Чжицин.

Ранее мы писали, что новые авиарейсы в Китай, включая дополнительный "Алматы - Пекин" и новый "Алматы - Чэнду", будут запущены из алматинского аэропорта.

Напомним, в конце января Министерство транспорта РК анонсировало открытие новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.

Также из Астаны в текущем году планируют запустить прямые рейсы в столицу Индии - город Дели.

Еще Air Astana открывает новый маршрут в Германию - авиакомпания уже объявила о старте продаж на рейс из Алматы во Франкфурт.

Также сообщалось, что в 2025 году Казахстан планирует провести переговоры с Иорданией на тему запуска регулярных авиарейсов.

А по внутренним рейсам мы писали, что жители и гости Караганды теперь смогут летать в Туркестан по субсидируемому маршруту дважды в неделю. Новый рейс запустил Qazaq Air.