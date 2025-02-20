Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новые рейсы в Грузию и Китай запустят из аэропортов Атырау и Шымкента

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

С конца мая этого года будут запущены новые международные авиарейсы в Грузию и Китай: из Атырау в Тбилиси и из Шымкента в Сиань, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, новые международные рейсы из Казахстана запустят в Грузию и Китай.

Так, с 27 мая этого года авиакомпания "Эйр Астана" планирует запуск прямых рейсов из Атырау в Тбилиси. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах типа Airbus. На сегодняшний день рейсы в Тбилиси выполняются из городов Алматы и Актау.

С 28 мая авиакомпания SCAT планирует запуск прямых рейсов в Сиань из города Шымкент. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. В настоящее время прямые рейсы в Сиань выполняются из Алматы и Астаны китайскими авиакомпаниями.

"Открытие новых маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - сообщает КГА.

Добавим, также вчера сообщалось, что прямой рейс могут запустить между Алматы и Шанхаем: такую возможность обсудили аким Алматы Ерболат Досаев и председатель China Eastern Airlines Ван Чжицин.

Ранее мы писали, что новые авиарейсы в Китай, включая дополнительный "Алматы - Пекин" и новый "Алматы - Чэнду", будут запущены из алматинского аэропорта.

Напомним, в конце января Министерство транспорта РК анонсировало открытие новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.

Также из Астаны в текущем году планируют запустить прямые рейсы в столицу Индии - город Дели.

Еще Air Astana открывает новый маршрут в Германию - авиакомпания уже объявила о старте продаж на рейс из Алматы во Франкфурт.

Также сообщалось, что в 2025 году Казахстан планирует провести переговоры с Иорданией на тему запуска регулярных авиарейсов.

А по внутренним рейсам мы писали, что жители и гости Караганды теперь смогут летать в Туркестан по субсидируемому маршруту дважды в неделю. Новый рейс запустил Qazaq Air.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222316-novye-reysy-v-gruziyu-i-kitay-zapustyat-iz-aeroportov-atyrau-i-shymkenta/