Новые авиарейсы запустили из Караганды

Жители и гости Караганды теперь смогут летать в Туркестан по субсидируемому маршруту дважды в неделю. Новый рейс запустил Qazaq Air, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Казахстане увеличено количество авиарейсов в Туркестан. В том числе с 13 января в туристический город можно будет летать из Караганды. Субсидируемый авиарейс запустил отечественный лоукостер Qazaq Air.

Отмечается, что цель - повышение доступности авиаперелетов и стимулирование развития внутреннего туризма.

Рейсы по маршруту Караганда - Туркестан будут выполняться с частотой два раза в неделю:

по понедельникам:

IQ 441 Туркестан (09:50) - Караганда (11:40);

IQ 442 Караганда (12:20) - Туркестан (14:00);

по средам:

IQ 441 Туркестан (12:10) - Караганда (14:00);

IQ 442 Караганда (14:40) - Туркестан (16:40).

Стоимость субсидируемых авиарейсов составляет 20 тысяч тенге в одну сторону.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Казахстан планирует провести переговоры с Иорданией на тему запуска регулярных авиарейсов.

А в октябре прошлого года в Министерстве транспорта опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном. Всего в списке 32 страны, среди которых не было Иордании.

Летом текущего года сообщалось, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.