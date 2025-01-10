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Новые авиарейсы запустили из Караганды

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители и гости Караганды теперь смогут летать в Туркестан по субсидируемому маршруту дважды в неделю. Новый рейс запустил Qazaq Air, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Казахстане увеличено количество авиарейсов в Туркестан. В том числе с 13 января в туристический город можно будет летать из Караганды. Субсидируемый авиарейс запустил отечественный лоукостер Qazaq Air.

Отмечается, что цель - повышение доступности авиаперелетов и стимулирование развития внутреннего туризма.

Рейсы по маршруту Караганда - Туркестан будут выполняться с частотой два раза в неделю:

по понедельникам:

  • IQ 441 Туркестан (09:50) - Караганда (11:40);
  • IQ 442 Караганда (12:20) - Туркестан (14:00);

по средам:

  • IQ 441 Туркестан (12:10) - Караганда (14:00);
  • IQ 442 Караганда (14:40) - Туркестан (16:40).

Стоимость субсидируемых авиарейсов составляет 20 тысяч тенге в одну сторону.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Казахстан планирует провести переговоры с Иорданией на тему запуска регулярных авиарейсов.

А в октябре прошлого года в Министерстве транспорта опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном. Всего в списке 32 страны, среди которых не было Иордании.

Летом текущего года сообщалось, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210324-novye-aviareysy-zapustili-iz-karagandy/

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