Акимат Астаны может расторгнуть договор с компанией, отвечающей за парковки в столице

Антимонопольный орган вынес предписание Управлению транспорта акимата Астаны о необходимости расторжения договора ГЧП с ТОО "Парковочное пространство Астаны", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции, Верховный суд признал законными выводы столичного Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции в отношении правомерности привлечения в качестве партнера в рамках проекта ГЧП по управлению парковочным пространством столицы ТОО "Парковочное пространство Астаны".

"Расследование Департамента с целью проверки правомерности выбора частного партнера было проведено в 2023 году. По итогам расследования установлено, что Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны неправомерно предоставило преимущества частному партнеру - ТОО "Парковочное пространство Астаны". С данным ТОО акимат города Астаны заключил договор государственно-частного партнерства для реализации проекта "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны" в 2018 году.

Результаты проведенного расследования показали, что при проведении конкурса Управлением установлены квалификационные требования, ограничивающие других потенциальных участников. Более того, договор ГЧП с частным партнером был подписан до утверждения маслихатом столицы, что противоречит нормам законодательства о государственно-частном партнерстве", - отмечается в сообщении.

В итоге результаты расследования были обжалованы сторонами в суде. После судебных разбирательств Судебная коллегия по административным делам ВС признала законность результатов антимонопольного расследования.

"В связи с этим антимонопольный орган вынес предписание Управлению о принятии мер по расторжению договора ГЧП с ТОО "Парковочное пространство Астаны", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, осенью 2023 года в Астане в выходные и праздничные дни парковки стали платными. При этом горожанам, проживающим рядом, разрешили пользоваться ими бесплатно.

В феврале прошлого года стало известно, что в Астане планируют увеличить количество платных парковочных мест до 1008. Чиновники отмечали тогда, что такой шаг поможет пополнить местный бюджет.

Летом сообщалось, что на левом берегу Астаны, в самых густонаселенных районах, расширят сеть платных парковочных мест. Однако их точное число было неизвестно.

В начале октября прошлого года депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что концепцию взимания платы за парковки в Казахстане нужно пересмотреть - включая цены и большее количество бесплатных мест. Отметим, он ранее уже высказывался касательно штрафов по платным парковкам в Астане и прибыли, которую с них получает государство.

Мы также писали, что в Астане в границах зоны платной парковки правом безвозмездной парковки могут пользоваться некоторые категории жителей. Кому доступна такая услуга - мы писали здесь.