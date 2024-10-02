"Нужно больше бесплатных мест": работу платных парковок хотят изменить в Казахстане

Депутат в кулуарах мажилиса сегодня заявил, что концепцию взимания платы за парковки в Казахстане нужно пересмотреть - включая цены и большее количество бесплатных мест, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда мы говорим о парковках, мы должны отделять зерна от плевел, то есть в целом сам институт платных парковок существует во всех развитых странах. Это один из важных инструментов регулирования. Я не говорю о том, что, давайте мы все платные парковки отменим", - заявил депутат Асхат Аймагамбетов.

Он предложил ряд мер касательно платных парковок.

"Распределение поступающих денег: 70% поступает частной компании и только 30% получает бюджет. Мы считаем, что это несправедливо. В данном случае я считаю, что львиная доля должна поступать в бюджет города.

Вопрос штрафов, на сегодняшний день - условно 100 тенге, если ты не увидел (знак - прим. ред.), или есть какие-то другие причины, приходит 5 тысяч тенге. Не должно быть так. Штрафы должны быть соразмерными.

Должно быть больше бесплатных мест в социальных местах. Есть зарубежный опыт - когда в определенные часы дешевле или дороже стоимость, например, в часы-пик.

Мы говорим о том, что эту ситуацию необходимо в корне пересмотреть, условно процентов 80-90, как минимум, должно получать государство. И штрафы не должно быть 50-кратными, они должны быть соразмерными. И должно быть больше бесплатных мест", - сообщил депутат.

Аймагамбетов отметил, что поправки в законы по данному вопросу сейчас готовятся, они будут инициированы в течение двух недель. В частности, их могут внести в законопроекты о местном самоуправлении и законопроект о статусе столицы и городов республиканского значения.

Депутат ранее уже высказывался касательно штрафов по платным парковкам в Астане и прибыли, которую с них получает государство.

Напомним, осенью прошлого года в Астане в выходные и праздничные дни парковки стали платными. При этом горожанам, проживающим рядом, разрешили пользоваться ими бесплатно.

В феврале этого года стало известно, что в Астане планируют увеличить количество платных парковочных мест до 1008. Чиновники отмечали тогда, что такой шаг поможет пополнить местный бюджет.

Летом сообщалось, что на левом берегу Астаны, в самых густонаселенных районах, расширят сеть платных парковочных мест. Однако пока что их точное число неизвестно.

Напомним также, что с 5 августа обновляются тарифы на платной парковке при ж/д вокзале "Астана" в столице. Будет отменен заградительный тариф в 1 тыс. тенге в час после второго по шестой час пребывания на парковке. Теперь почасовой тариф составит 200 тенге, то есть за каждый час нахождения там транспортного средства пользователю нужно платить по 200 тенге.

Что касается Алматы, то для автолюбителей могут ввести абонементы на платную парковку. По предварительным планам, абонементы будут рассчитаны на 3, 6 или 12 месяцев.