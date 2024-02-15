Число платных парковок хотят увеличить почти вдвое в Астане

В Астане планируют увеличить количество платных парковочных мест до 1008. Чиновники считают, что это поможет пополнить местный бюджет, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

"Проект постановления предусматривает увеличение в городе Астана количества парковочных мест, на территории которых будет организована коммунальная платная парковка", – говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что увеличение числа платных парковочных мест потребует внесения изменений в договор ГЧП от 7 ноября 2018 года в части приведения земельных участков в соответствие с проектом постановления.

"За счет увеличения количества парковочных зон, будет увеличена доля дохода государственного партнера, соответственно местного бюджета, что в совокупности с отсутствием финансовых затрат со стороны государственного партнера на организацию дополнительных парковочных мест, только будет иметь положительный финансовый эффект.

Вместе с этим повысится оборачиваемость на парковках, на которых ранее отсутствовала платность", – также сообщается в документе.

Также, по расчетам властей, в месяц предприниматели и жители столицы, которым негде будет бесплатно поставить автомобиль, будут тратить около 36 тыс. тенге в месяц на парковки.

В опубликованном постановлении указаны 1008 локаций для платных парковок по Астане.

Добавим, что в действующем постановлении от 2021 года количество платных парковочных мест составляет 536 – почти в два раза меньше.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 28 февраля.

Напомним, осенью прошлого года в Астане в выходные и праздничные дни парковки стали платными.

А астанчанам, проживающим рядом с организованными платными парковками, разрешили пользоваться ими бесплатно.

В ноябре стало известно, что парковочные зоны рядом со школами и другими соцобъектами демонтируют в столице.