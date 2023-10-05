Бесплатными сделали парковки для некоторых астанчан

Астанчанам, проживающим рядом с организованными платными парковками, разрешили пользоваться ими бесплатно, передает NUR.KZ со ссылкой на "Парковочное пространство Астаны".

Жители домов в столице, на территории которых расположены организованные платные парковки, с 1 октября получили возможность пользоваться ими бесплатно, сообщается в пресс-релизе "Парковочное пространство Астаны".

Ранее стоимость абонемента составляла 1 500 тенге в месяц.

Список парковочных зон и соответствующие адреса указаны на сайте astanapark.kz в разделе "Резиденты". Чтобы оформить резидентский абонемент, необходимо зарегистрироваться на сайте и подать онлайн-заявление.

Для всех остальных жителей Астаны предоставляются удобные способы оплаты парковки через:

приложение Kaspi.kz;

приложение Homebank;

личный кабинет на сайте astanapark.kz;

мобильное приложение "Парковки Астаны";

терминалы;

сайт "Касса 24".

Для водителей, желающих экономить время, предоставляются абонементы.

Владельцы таких абонементов могут парковаться без оплаты на всех платных зонах по городу: система автоматической фиксации определит наличие действующего абонемента. Абонементы представлены как для физических, так и юридических лиц.

В пресс-службе "Парковочное пространство Астаны" напомнили, что с 1 октября в выходные и праздничные дни парковки в столице стали платными. Решение, по их словам, позволит повысить пропускную способность улиц на постоянной основе.

Добавим, по информации на сайте проекта, стоимость парковки для автомобиля равна 100 тенге за 1 час. При этом уклонение от уплаты влечет штраф в размере 3 МРП (более 10 тыс. тенге), за повторное нарушение, совершенное в течение года, – штраф 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

Напомним, что с 1 августа в аэропорту Астаны повысилась стоимость парковки. Так, цены на парковку в зонах Р1, Р2, Р3 выросли со 100 тенге до 200 тенге. А цена парковки в Р4, Р5, Р6 изменилась с 50 тенге до 100 тенге в час.

А в Алматы в Медеуском районе начали функционировать платные парковки – парковки тротуарного типа были бесплатными с 15 июля.