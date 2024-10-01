"70% - частной компании": распределение доходов от штрафов за парковку в Астане возмутило мажилисмена

Депутат Асхат Аймагамбетов высказался касательно штрафов по платным парковкам в Астане и прибыли, которую с них получает государство и частная компания, управляющая этими зонами, передает NUR.KZ.

Пост касательно правильности распределения доходов от штрафов за платные парковочные места в Астане опубликовал депутат мажилиса Асхат Аймагабетов в Telegram-канале.

Он считает, что введение платных парковок в социально значимых местах Астаны вызывает значительное недовольство среди горожан.

"Платные парковки обозначаются синими полосами, а стоимость составляет 100 тенге в час. Если водитель не заметил табличку или разметку, он рискует получить штраф в размере около 5000 тенге.

Согласно данным, озвученным заместителем акима города, за 9 месяцев этого года сумма штрафов по платным парковкам уже достигла 1,7 млрд тенге, что указывает на активное использование системы штрафов.

Однако вопрос распределения доходов вызывает особое внимание. Из каждых 100 тенге за парковку 70% уходит частной компании, управляющей парковками, и только 30% поступает в городской бюджет. Такое распределение вызвало вопросы у депутатов комитета относительно целесообразности данной системы", - говорится в посте.

По данным Аймагамбетова, Комитетом была запрошена информация о владельцах компании, которая получила право на управление парковочными зонами.

В свою очередь, как решение проблемы Асхат Аймагамбетов предлагает рассмотреть несколько вариантов.

"Во-первых, город должен получать более значительную долю от этих платежей - по крайней мере 90%. Во-вторых, поступают предложения существенно снизить сумму штрафов или вовсе отменить их, позволяя частной компании взыскивать неуплаченные суммы самостоятельно в гражданском порядке.

Также важно увеличить количество бесплатных парковочных мест в общественных зонах, чтобы обеспечить доступность для всех слоев населения", - считает депутат.

Эти меры, уверен Аймагабетов, будут способствовать снижению социальной напряженности среди горожан, а также защитят интересы городского бюджета, вместе с тем установив справедливые условия для частных компаний.

Напомним, осенью прошлого года в Астане в выходные и праздничные дни парковки стали платными.

А астанчанам, проживающим рядом с организованными платными парковками, разрешили пользоваться ими бесплатно.

В феврале этого года стало известно, что в Астане планируют увеличить количество платных парковочных мест до 1008. Чиновники отмечали тогда, что такой шаг поможет пополнить местный бюджет.

Летом сообщалось, что на левом берегу Астаны, в самых густонаселенных районах, расширят сеть платных парковочных мест. Однако пока что их точное число неизвестно.

Напомним также, что с 5 августа обновляются тарифы на платной парковке при ж/д вокзале "Астана" в столице. Будет отменен заградительный тариф в 1 тыс. тенге в час после второго по шестой час пребывания на парковке. Теперь почасовой тариф составит 200 тенге, то есть за каждый час нахождения там транспортного средства пользователю нужно платить по 200 тенге.

Что касается Алматы, то для автолюбителей могут ввести абонементы на платную парковку. По предварительным планам, абонементы будут рассчитаны на 3, 6 или 12 месяцев.