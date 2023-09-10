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Платными в выходные и праздники станут парковки в Астане

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Парковка
Парковка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В столице со следующего месяца в выходные и праздничные дни парковки станут платными, передает компания "Парковочное пространство Астаны" в своем официальном Instagram-аккаунте.

"С 1 октября 2023 года в выходные и праздничные дни парковки станут платными, это позволит повысить пропускную способность улиц на постоянной основе.

Также в настоящее время рассматривается предложение сделать бесплатными парковки для жителей близлежащих домов в границах платных парковок. Жители домов, где организованы платные парковки, смогут ими пользоваться бесплатно", – говорится в сообщении.

Между тем, по информации на сайте компании, стоимость парковки в час составляет 100 тенге. Оплатить парковку необходимо в течение первых 30 минут.

Напомним, что с 1 августа в столичном аэропорту повысилась стоимость парковки. Так, цены на парковку в зонах Р1, Р2, Р3 выросли с 100 тенге до 200 тенге. А цена парковки в Р4, Р5, Р6 изменилась с 50 тенге до 100 тенге в час.

А в Алматы в Медеуском районе с понедельника начнут функционировать платные парковки – парковки тротуарного типа были бесплатными с 15 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036010-platnymi-v-vyhodnye-i-prazdniki-stanut-parkovki-v-astane/

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