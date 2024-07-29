Платных парковок станет еще больше на левом берегу Астаны

На левом берегу Астаны, в самых густонаселенных районах, расширят сеть платных парковочных мест. Однако пока что их точное число неизвестно, передает сайт телеканала КТК.

В Астане в самых густонаселенных районах левого берега расширят сеть платных парковок. Однако пока что камеры видеонаблюдения на них не установлены. Тариф составляет на данный момент 100 тенге в час.

К слову, платные парковки принесли столице полтора миллиарда тенге. Значительная часть суммы - штрафы за неуплату. В маслихате говорят, что эти деньги идут на благоустройство столицы и социальные проекты. Система платных парковок работает на части Астаны давно, при этом главная их цель - разгрузка улиц.

На этот раз власти взялись за густонаселенные кварталы левобережья. Точное их количество пока неизвестно.

"На сегодняшний день платные парковки будут развиваться именно в сторону ЭКСПО, потому что мы наблюдаем определенные сложности на таких улицах, как Акмешит, Туркестан, Сауран, Мангилик Ел, Туран", - говорит директор ТОО "Парковочное пространство Астаны" Чингиз Досыбаев.

Платные парковки в этих районах уже нанесли на карту, но с пометкой: "Работают в тестовом режиме, администрирование не ведется". Это означает, что платить за них необязательно. При этом непонятно, что именно с астанчан начнут взимать оплату.

Источник: КТК

Напомним, что с 5 августа обновляются тарифы на платной парковке при ж/д вокзале "Астана" в столице. Будет отменен заградительный тариф в 1 тыс. тенге в час после второго по шестой час пребывания на парковке. Теперь почасовой тариф составит 200 тенге, то есть за каждый час нахождения там транспортного средства пользователю нужно платить по 200 тенге.

Что касается Алматы, то для автолюбителей могут ввести абонементы на платную парковку. По предварительным планам, абонементы будут рассчитаны на 3, 6 или 12 месяцев.

Отметим, что раньше подобная система уже действовала в южной столице. Некоторые жители жаловались, что после отмены абонементов им приходится платить "необоснованно завышенную цену", чтобы припарковать авто на ночь возле дома.