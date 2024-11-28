Кто из астанчан может бесплатно пользоваться парковкой, рассказали в акимате

В Астане в границах зоны платной парковки правом безвозмездной парковки могут пользоваться некоторые категории жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте акимата Астаны, при оформлении парковочного разрешения бесплатно парковать свой транспорт в зоне платной парковки могут несколько категорий жителей. К ним относятся:

транспортные средства, зарегистрированные на лиц, награжденных орденами "Алтын қыран" и "Халық қаһарманы";

транспортные средства, зарегистрированные на многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I, II и III степени;

транспортные средства, зарегистрированные на граждан, уволенных с воинской службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия, непосредственно управляющие либо находящиеся в данных транспортных средствах;

транспортные средства, зарегистрированные на детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью первой и второй групп, а также на законных представителей ребенка с инвалидностью;

транспортные средства, зарегистрированные на лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

транспортные средства экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан), имеющих соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи;

транспортные средства, зарегистрированные на участников Великой Отечественной войны, а именно на военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии и флота в период ВОВ, а также ветеранов боевых действий на территории других государств и лиц, приравненных по льготам к участникам Великой Отечественной войны.

Льготная автопарковка оформляется на механические транспортные средства за исключением тракторов, самоходных машин и транспортных средств, габариты которых превышают размеры парковочных мест коммунальных платных парковок.

Оформить ее можно на не более двух авто на одного пользователя. Для людей с инвалидностью льгота действует согласно предоставленным медицинским справкам, уточнили в акимате.

Льготные категории граждан могут подать заявление онлайн по этой ссылке.

Напомним, ранее в начале октября депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что концепцию взимания платы за парковки в Казахстане нужно пересмотреть - включая цены и большее количество бесплатных мест. Отметим, он ранее уже высказывался касательно штрафов по платным парковкам в Астане и прибыли, которую с них получает государство.

Напомним, осенью прошлого года в Астане в выходные и праздничные дни парковки стали платными. При этом горожанам, проживающим рядом, разрешили пользоваться ими бесплатно.

В феврале этого года стало известно, что в Астане планируют увеличить количество платных парковочных мест до 1008. Чиновники отмечали тогда, что такой шаг поможет пополнить местный бюджет.

Летом сообщалось, что на левом берегу Астаны, в самых густонаселенных районах, расширят сеть платных парковочных мест. Однако пока что их точное число неизвестно.